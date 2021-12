Chuva e óleo sobre a pista congestionam Paralela

A chuva que cai em Salvador desde a madrugada desta terça-feira, 22, aliada à uma porção de óleo espalhada sobre a pista, dificultaram a vida dos motoristas que passaram pela Avenida Paralela, no início desta manhã.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o óleo derramado entre a instituição de ensino Unijorge e o condomínio Paralela Park, sentido Centro, causou derrapagens na pista. Houve registros de quedas de motociclistas na região. Não há informações sobre o que teria provocado o derramamento do produto na pista.

Apesar da limpeza da via, as chuvas ainda contribuem para a lentidão do trânsito na Paralela. Conforme a Transalvador, foram registrados cinco acidentes com uma morte nas últimas 12 horas, em Salvador.



adblock ativo