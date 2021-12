Chuva e fluxo complicam trânsito em Salvador

A chuva que atinge Salvador nesta segunda-feira, 7, forma poças d'água em diversos pontos da cidade. O viaduto de Pitangueiras, que o Galés a Boa Vista de Brotas, está alagado, atrapalhando a passagem de veículos no local.

Os motoristas também encontram dificuldade em transitar no Dique do Tororó, Centenário, Vasco da Gama e Campo Grande, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador). Além da chuva, o fluxo de automóveis também provoca retenção na Paralela, Bonocô, Barros Reis, São Rafael, San Martins e BR-324.

