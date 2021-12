Chuva deixa trânsito lento na avenida Paralela

A chuva que atingiu Salvador na manhã desta quinta-feira, 18, deixou o trânsito complicado para quem circula na avenida Paralela.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), há lentidão na via, sentido Centro da cidade. Na altura do Departamento Estadual de Trânsito de Salvador (Detran), também há retenção sentido Rótula do Abacaxi.

Ainda segundo a Transalvador, o tráfego está interditado na rua Araújo Bastos, em Pituaço, devido a um buraco. As opções para desvio são as ruas Barreto Pedroso ou Marquês de Queluz.

