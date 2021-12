Chuva deixa trânsito lento em Salvador

O trânsito está lento nas principais vias de Salvador na manhã desta quinta-feira, 31. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), além da intensidade do trânsito comum no horário a chuva deixa o fluxo mais lento.

Ainda segundo o órgão, as avenidas ACM, Bonocô, Octávio Mangabeira (Orla), Vasco da Gama e Paralela estão com o trânsito lento. Pontos de alagamento na Bonocô e na Ligação Iguatemi Paralela (LIP) prejudicam o trânsito.

