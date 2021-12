Chuva deixa trânsito lento em Salvador

Os motoristas encontram grande movimentação nas avenidas de Salvador no início da noite desta segunda-feira, 22. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o horário de pico e a dificuldade causada pelas pistas molhadas são os principais motivos da lentidão.

A região no entorno do Iguatemi é um dos pontos mais críticos. As avenidas ACM, Tancredo Neves e Magalhães Neto seguem com vários pontos de congestionamento. O mesmo ocorre nas avenida Bonocô, sentido Iguatemi, e Paralela, nos dois sentidos.

Algumas vias na Cidade Baixa também têm movimento intenso, mas o trânsito flui normalmente. Até as 19h desta segunda, o órgão de trânsito registrou cinco acidentes com cinco feridos em Salvador.

