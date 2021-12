Chuva deixa semáforos quebrados e afeta trânsito em Salvador

Os motoristas que trafegam por Salvador nesta terça-feira, 3, devem ficar atento com a pista molhada, por conta da chuva que atinge a cidade nesta manhã. Também há registro de semáforos quebrados.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma "enorme" poça d'água gera congestionamento na avenida Paralela, no sentido Aeroporto, na altura do Parque de Exposição.

Outros pontos de alagamento são: avenida Jequitaia, próximo ao Mercado do Peixe;Largo do Campo Grande, no sentido avenida Araújo Pinho, após o Corredor da Vitória; início da Ladeira dos Galés, em Brotas; e rua Fernandes Vieira, na Calçada.

Na avenida Otávio Mangabeira, na orla, no bairro Costa Azul, um semáforo apresenta defeito e está apagado. Na avenida São Rafael, há outro equipamento no amarelo intermitente.

Outras três sinaleiras na avenida Estados Unidos, no bairro do Comércio, também apresentam problemas.

Um poste inclinado está complicando o trânsito na rua Boa Vista de Brotas. Segundo informações o órgão municipal, a fiação está baixa e impede a passagem de ônibus pelo local. Agentes da Transalvador acompanham a situação enquanto aguardam a chegada de uma equipe da Coelba. O motivo da inclinação do poste ainda é desconhecido.

Previsão

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta terça-feira é de temperatura mínima de 24°C e a máxima de 30°C, com tempo parcialmente nublado e chuva esporádicas na capital baiana.

Mesmo com a chuva desta terça, o Inmet prevê que maio deve registrar chuvas abaixo da média em Salvador. A diminuição das chuvas também foi observada no mês de abril na capital, quando choveu 22% abaixo do esperado.

Acidente

Um acidente entre dois ônibus deixou 21 pessoas feridas na manhã desta terça, na avenida Octávio Mangabeira, na orla , em frente ao Habib' s do bairro de Piatã. Segundo a Transalvador, um coletivo colidiu na traseira do outro. Até por volta das 8h30, a ocorrência afetava o fluxo de veículos no sentido Itapuã.

