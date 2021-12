Chuva deixa cidade esburacada

Os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar por Salvador nesta quinta-feira, 25, por conta dos buracos nas vias. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a chuva que atingiu a cidade nesta madrugada formou um buraco no Retiro, sentido Rótula do Abacaxi, próximo à Escola Modelo Luís Eduardo Magalhães.

Também há buracos na Avenida Paralela, sentido aeroporto, perto do Parque de Exposição e do Shopping Paralela. Na direção oposto, o condutor encontra asfalto danificado nas imediações do Posto 3.

Agentes de trânsito ressaltam que o problema com os buracos é encontrado em toda cidade, mas que estes pontos são os mais críticos.

Acompanhe o trânsito ao vivo na Av. Joana Angélica:

