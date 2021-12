Chuva congestiona trânsito na região da rodoviária

A chuva desta sexta-feira, 3, já atrapalha alguns pontos da capital baiana. Na região do Iguatemi, próximo à Estação Rodoviária de Salvador, o trânsito segue congestionado tanto para quem segue em direção à Avenida ACM quanto para as proximidades do Detran-BA.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o tráfego de veículos também segue lento no Largo do Tanque e na região do Alto do Cabrito, por conta de um carro quebrado.

O órgão registrou apenas um acidente sem vítimas desde às 7h desta sexta.

adblock ativo