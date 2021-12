Chuva congestiona BR-324 nos dois sentidos

Quem trafega pela BR-324 na manhã desta segunda-feira, 27, também enfrenta congestionamento em decorrência da chuva. O trânsito está complicado nos dois sentidos. Também há diversos pontos de alagamento na rodovia, o que dificulta ainda mais a circulação.

Em consequência da chuva e do congestionamento, os pontos de ônibus estão cheios. Usuária do transporte público, Paulo Dantas disse que já previa enfrentar dificuldade para encontrar ônibus por conta da chuva forte que cai na cidade desde a noite deste domingo, 26. "Se em dia de sol o ônibus já demora, imagine hoje. Já fui para o ponto sabendo que chegaria atrasado no trabalho", disse.

