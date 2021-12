Chuva causa transtornos no trânsito da capital

A chuva que atinge a cidade desde a manhã desta desta quarta-feira, 10, continua causando transtornos no trânsito de Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), as avenidas ACM, Paralela Lucaia e Iguatemi estão travadas desde o fim da tarde.

Segundo o órgão, os motoristas também encontra dificuldades para trafegar na região da Barra, Vale do Canela, Bonocô e Ogunjá. A Transalvador afirma que os pontos de lentidão e até mesmo de parada são provocados pela formação de poças de água, que interditam parte das vias, e pela pista molhada, que obriga os motoristas a reduzirem a velocidade.

De acordo com informações de leitores da rede social Facebook, a Av. Vasco da Gama está praticamente submersa pela água da chuva. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) ainda não informou quais os outros pontos de alagamento.

Apesar da pista molhada, que apresenta riscos aos motoristas, nenhum acidente foi registrado na parte da tarde. O único registrado pela Transalvador aconteceu por volta das 8h. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve ir embora na quinta, 11, e o sol deve aparecer entre nuvens.

adblock ativo