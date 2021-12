Chuva causa retenção em alguns pontos da capital

Os motoristas enfrentam trânsito complicado em alguns pontos de Salvador, na manhã deste sábado, 27, por conta de alagamentos provocados pela chuva que atinge a cidade deste a madrugada.

Segundo as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), nos dois sentidos da avenida Paralela, há alagamento na altura do viaduto Dona Canô. A água cobre parte da pista, dificultando a passagem dos veículos.

O trânsito também apresenta retenção na avenida Bonocô, próximo à Rótula do Abacaxi, por conta do volume de água acumulado no local. O outro ponto crítico é no largo da Calçada, por causa da formação de poça d'água.

