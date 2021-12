Chuva causa problemas em semáforos em Salvador

Os motoristas devem aumentar a cautela ao trafegar pelos bairros de Ondina e Piedade, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). Segundo o órgão, um semáforo encontra-se desordenado na Rua Adhemar de Barros - próximo ao campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba) - e ao curso pré-vestibular Grandes Mestres.

Defeito em sinaleiras complica o trânsito em algumas vias da cidade. A chuva que caiu durante a manhã desta segunda-feira, 27, deixou a pista molhada e há pontos de lentidão também em alguns trechos da Avenida Paralela e na região do Iguatemi. No entanto, os motoristas não encontram complicações.

A Transalvador registrou quatro acidentes com dois feridos nesta segunda. O último ocorreu por volta das 11h, quando uma motocicleta colidiu com um carro de passeio na Rua das Algarobas, na Pituba. O condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado à Emergência São Marcos. O trânsito já foi reordenado no local.

