Chuva causa lentidão no trânsito em vários pontos de Salvador

A chuva que atinge Salvador desde a madrugada desta terça-feira, 5, causa congestionamentos em vários pontos da capital baiana nesta terça-feira, 5. Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o motorista enfrenta tráfego complicado na saída da Paralela, na altura da Concessionária Grande Bahia, sentido Centro da cidade. Já no sentido aeroporto, o trânsito é livre.

Avenida Paralela com #trânsito lento no sentido centro e livre no sentido aeroporto. Fotos: SSP-BA pic.twitter.com/e4TlTTcGxW — Transalvador (@Transalvador1) 5 de setembro de 2017

Há também lentidão na rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, nas imediações do supermercado Bompreço; na avenida San Martim, sentido Largo do Retiro; e na avenida Engenheiro Oscar Pontes, a partir da Feira de São Joaquim. No largo da Calçada, para quem segue sentido Comércio, o trânsito também é complicado.

O motorista deve redobrar a atenção nestes dias de chuva, além de manter a direção defensiva. De acordo com a Transalvador, desde as 7h de hoje, foram registrados dois acidentes com dois feridos. O último foi na avenida Bonocô. Por lá, um motociclista derrapou por conta da pista molhada. A vítima, que não teve o nome revelado até o momento, teve ferimentos leves.

Balanço de acidentes: das 7h desta terça-feira (05) até o momento, foram registrados dois acidentes com dois feridos. — Transalvador (@Transalvador1) 5 de setembro de 2017

Nas últimas 24h, conforme o órgão de trânsito, foram registrados seis acidentes, com cinco feridos e uma morte.

