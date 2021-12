Chuva atrapalha trânsito nas principais vias da capital

O trânsito segue congestionado nas principais vias de Salvador, ainda como reflexo das chuvas da manhã desta quinta-feira, 6.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os motoristas encontram lentidão na Cidade Baixa, principalmente nas regiões da Calçada e Baixa do Fiscal, por conta dos alagamentos e buracos na pista.

Tráfego lento também em Sussuarana, sentido Estrada das Barreiras, e nas avenidas Barros Reis e Heitor Dias, ambas no sentido Sete Portas.

O engarrafamento na BR-324, sentido Feira de Santana, permanece desde o início da manhã, conforme noticiado pelo Portal A TARDE. A situação foi provocada pela abertura de uma cratera na via de acesso a Porto Seco Pirajá.

Segundo informações dos usuários do aplicativo Waze, o trânsito também segue complicado nas avenidas Luís Viana (Paralela), ACM, Pinto de Aguiar e São Cristóvão, além da Rua Silveira Martins. Há ainda registro de intensidade nas avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô) e Vasco da Gama.

Confira a situação do trânsito na Avenida Bonocô:

