Chega ao fim manifestação que travou saídas da BR-324

Chegou ao fim, por volta das 9h30 desta quarta-feira, 6, uma manifestação dos moradores do bairro de Águas Claras, motivada pela morte de um jovem de 27 anos no último dia 25 de fevereiro. A ação, iniciada por volta das 6h30, congestionou as saídas da BR-324 e dificultou o fluxo do trânsito na capital baiana durante esta manhã. Os protestantes queimaram pneus e interditaram a rodovia tanto no sentido Salvador, quanto no sentido Feira de Santana.

Os manifestantes carregavam faixas e pediam segurança para o bairro de Água Claras. O clima no local foi tenso, já que, além do protesto, um acidente envolvendo uma carreta e uma moto dificultou ainda mais a passagem de veículos. Não houve registro de feridos na colisão.

Mesmo com o fim da manisfestação, o fluxo de veículos ainda permanece intenso no local e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deve melhorar gradativamete ao longo do dia.

Protesto - Com a liberação de uma das pistas em direção à Feira de Santana, por volta das 8h15, a médica Daniela Nunes conseguiu, enfim, passar pelo local de retenção após passar cerca de 1h30 presa no congestionamento. Em dias normais, a médica costuma chegar à cidade de Camaçari por volta das 7h40. Desta vez, a profissional relata que só conseguiu deixar a BR-324 por volta das 8h15.

Os protestos na BR-324 foram motivados pela morte de Juarez Trindade de Oliveira, 27 anos, no último dia 25 fevereiro. O jovem foi assassinado dentro de uma oficina do bairro, quando instalava um aparelho sonoro em seu automóvel. O crime teria sido cometido por dois homens que chegaram ao local em uma moto.

adblock ativo