Centro da cidade prepara-se para Parada Gay neste domingo

A 12ª Parada Gay da Bahia, que acontece neste domingo, 8, terá um esquema especial montado pela prefeitura de Salvador. Haverá alteração no tráfego do Centro da cidade, limpeza no percurso e o policiamento será reforçado.



A partir das 5 horas deste sábado, 7, está proibido estacionar em ambos os lados no largo do Campo Grande (trecho lateral ao Hotel da Bahia). O tráfego estará interditado nestes locais, das 22h de hoje às 23h de domingo.



Das 23h de hoje até as 23h de domingo, fica proibido estacionar na rua Forte de São Pedro, avenida Sete de Setembro, praça Castro Alves, ladeira da Montanha, rua Carlos Gomes, rua Senador Costa Pinto e trecho em frente ao Passeio Público. A interdição será feita das 12h às 23h de amanhã.



Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, os serviços municipais foram montados para o conforto do público da Parada Gay e da

II Feira da Diversidade, que acontece hoje e amanhã, também no Centro da cidade.



O presidente do Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira, diz que a interdição no trânsito é um procedimento necessário.



"Essa interdição tem que ser feita, porque, quando há carros e pessoas no mesmo lugar, isso causa desorganização. É impossível ficar controlando o povo o tempo todo", argumenta.



Marcelo Cerqueira diz, ainda, que fez um documento direcionado à prefeitura, solicitando a interdição de mais vias.



"Eu enviei um documento pedindo que as mesmas alterações no trânsito que são feitas no Carnaval sejam reproduzidas na Parada Gay. Também pedi que as medidas fossem feitas a partir das 9 h de amanhã, pois muitas pessoas já circulam nesse horário", explica.



Segundo o gerente de trânsito da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), Antônio Neri, a interdição deve ser feita duas horas antes do previsto para o início do desfile.



"Não podemos prejudicar tanto a população de Salvador, pois a mudança já será um transtorno com a interdição de algumas das vias", disse.



Confira as alterações no tráfego para a 12ª Parada Gay da Bahia:





adblock ativo