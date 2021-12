Centenário tem trecho interditado por 30 dias para obra

Um trecho da avenida Centenário, próximo ao Shopping Barra, será interditado por 30 dias, entre 21h às 5h da manhã, devido a uma obra realizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). O bloqueio começou na manhã desta segunda-feira, 10.

A empresa informou que a interdição é em virtude de um serviço de substituição de rede distribuidora, que fica entre o trecho que vai do cruzamento com a rua Comendador Francisco Pereira (na altura do Vitória Center), até a entrada do bairro do Calabar.

O serviço consiste na substituição de um trecho de um quilômetro de tubulação antiga que vinha apresentando rompimentos. O novo equipamento vai reduzir a incidência de vazamentos na rede distribuidora local.

