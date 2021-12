Cavalo é atropelado na Paralela e complica trânsito

Um cavalo foi atropelado por um carro de passeio por volta das 14h20 desta quarta-feira, 17, na Avenida Paralela, próximo ao Bairro da Paz. O acidente deixou o trânsito lento na região. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motorista não ficou ferido e o animal foi socorrido e retirado do local.

Em razão do acidente, aliado aos alagamentos causados pela chuva, o tráfego tem retenções nos dois sentidos da via. O movimento segue intenso também na região do Iguatemi - nas avenidas ACM e Tancredo Neves, além da Rótula do Abacaxi - mas sem pontos de lentidão.

Até o momento o órgão de trânsito registrou quatro acidentes com três pessoas feridas em Salvador.

