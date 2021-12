Catador de latas é atropelado e morre na avenida Paralela

Um catador de material reciclável de 63 anos morreu na manhã desta segunda-feira, 10, após ser atropelado por um táxi de Simões Filho na avenida Luís Viana (Paralela).

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta de 5h, quando o veículo, modelo Corsa Classic, trafegava na avenida, na altura do Bairro da Paz, sentido centro. José Valentim Sobrinho catava latas na região e foi atropelado pelo veículo, que capotou em seguida.

O motorista do táxi, Muriel Marques de Cerqueira, ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece em estado grave.

O corpo da vítima ainda está no local e aguarda a chegada de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O carro também não foi retirado da via, o que deixa o trânsito lento na região.

