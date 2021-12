Cartelas da zona azul serão extintas e pagamento poderá ser feito com cartão

As cartelas de papel utilizadas na Zona Azul da capital baiana deixaram de existir a partir desta terça-feira, 4. A outra novidade é que o pagamento também poderá ser feito através de cartões de débito e crédito.

Além disso, as cartelas podem ser compradas de forma virtual, através de aplicativo. As inovações, que são parte do programa Salvador 360, foram divulgadas nesta segunda-feira, 3, pelo prefeito ACM Neto e pelo superintendente de Trânsito de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, no Palácio Thomé de Souza.

O novo sistema foi desenvolvido em parceria com o Sindicato dos Guardadores de Veículos do Estado da Bahia (Sindguarda) e já está funcionando com 11 aplicativos cadastrados, atendendo a uma demanda da categoria profissional e também da população.

O usuário que não quiser utilizar um os aplicativos poderá ter auxílio do operador, que terá à mão uma máquina portátil com GPS para registro do veículo na vaga, pagamento e emissão de comprovante, gerado pelo Núcleo de Operação de Estacionamentos (NOE).

De acordo com a Secretaria de Comunicação de Salvador (Secom), nos primeiros 20 dias, a cobrança ainda será feita apenas em dinheiro, enquanto o ajuste das máquinas ao sistema bancário é finalizado. As localidades da Barra e do Rio Vermelho serão as primeiras a extinguirem a cartela física. Até outubro de 2019, está previsto que a medida seja aplicada em todos os bairros de Salvador.

Os objetivos da Zona Azul Digital foram diminuir a evasão de recursos, assim como evitar cartelas falsificadas e extorsão por guardadores clandestinos, melhorar a distribuição ou mesmo solucionar a falta de cartelas, possibilidade de rastrear a atuação dos guardadores e diminuir a obrigatoriedade do cidadão de pagar com dinheiro.

