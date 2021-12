Carros colidem e deixam um ferido na região da Rodoviária

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira, 28. A colisão ocorreu próximo à Rodoviária. No local há uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a ocorrência foi solicitada por volta das 7h. Agentes do órgão fazem o apoio no trânsito, que se encontra tranquilo.

