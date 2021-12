Carro pega fogo no cruzamento da Garibaldi com a Lucaia

Um carro pegou fogo no cruzamento das avenidas Lucaia e Garibaldi na tarde desta segunda-feira, 22. Por conta da presença do veículo na via, das 14h às 15h o tráfego da região apresentou lentidão, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Agentes do Corpo de Bombeiros foram até o local e apagaram o fogo. Ninguém ficou ferido.

Não há informações sobre a causa das chamas.

