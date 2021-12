Carro pega fogo no Comércio e deixa trânsito lento

Um carro pegou fogo na rua Miguel Calmon, sentido Calçada, no bairro do Comércio, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 7. O incidente ocorreu por volta das 12h.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), motoristas que passavam pela rua ajudaram apagar o fogo com extintores que tinham em mãos.

Ainda de acordo com o órgão de trânsito, uma viatura já está no local coordenando o trânsito, que está lento. Até o momento não se sabe se alguém saiu ferido ou a causa do incêndio.

Motoristas que passaram pelo local ajudaram a apagar as chamas (Foto: Cidadão Repórter)

adblock ativo