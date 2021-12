Carro pega fogo na entrada do Vale dos Lagos

Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira, 27, na entrada do Vale dos Lagos, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego nas imediações do Colégio Salesiano Dom Bosco está lento, mas com pouca retenção.

Por conta do veículo em chamas, o condutor que passa pelo local deve redobrar a atenção. O trecho foi sinalizado e agentes da Transalvador estão no local orientando os motoristas.

A causa do incêndio é desconhecida e não há informações de feridos. Um carro dos bombeiros já está no local debelando as chamas.

Corpo de Bombeiros debelou o fogo. Guincho está retirando o veículo na Estrada da Muriçoca (entrada do Vale dos Lagos), imediações do Colégio Salesiano Dom Bosco. Foto: SSP - BA pic.twitter.com/JRKElm54M1 — Transalvador (@Transalvador1) 27 de fevereiro de 2018

Carro pegando fogo na Estrada da Muriçoca (entrada do Vale dos Lagos), imediações do Colégio Salesiano Dom Bosco. Corpo de Bombeiros e Transalvador no local. #Trânsito lento. Foto: SSP - BA pic.twitter.com/29rGsZP4pL — Transalvador (@Transalvador1) 27 de fevereiro de 2018

Carro pegando fogo na Estrada da Muriçoca (entrada do Vale dos Lagos), imediações do Colégio Salesiano Dom Bosco. Transalvador no local. #Trânsito lento. Foto: SSP - BA pic.twitter.com/V1uuWz9rg6 — Transalvador (@Transalvador1) 27 de fevereiro de 2018

adblock ativo