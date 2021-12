Carro pega fogo na avenida Joana Angélica

Um carro modelo Renault Clio pegou fogo na avenida Joana Angélica, em Salvador, nas proximidades do Serviço Social do Comércio (Sesc) na manhã desta quarta-feira, 27.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma viatura do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o bairro de Nazaré. A polícia também foi acionada. O veículo já foi retirado da via por um gancho do órgão municipal de trânsito.

Segundo informações de testemunhas do fato, o veículo estava parado no semáforo quando pegou fogo. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

