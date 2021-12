Carro pega fogo em frente à faculdade de medicina no Vale do Canela

Um veículo modelo Fiat Uno, acabou pegando fogo neste domingo, 15, nas proximidades da Faculdade de Medicina da UFBA, localizada na Rua Reitor Miguel Calmon, no bairro do Canela, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), ainda não há informações relacionadas as causas do incêndio ou sobre possíveis vítimas. Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada e já encontra-se no local.

