Carro para e atrapalha trânsito na Paralela

O trânsito na Avenida Paralela segue congestionado pelo grande fluxo de veículos e por um carro parado na pista, sentido rodoviária. Um carro, modelo Celta (GM) de placa NYN 9576, começou a esfumaçar na pista central da avenida, nas imediações da entrada do Centro Administrativo da Bahia (CAB). O motorista foi obrigado a descer do veículo, o que gerou congestionamento no trânsito da região.

No sentido aeroporto, o trânsito segue livre, apesar do fluxo intenso de veículos.

adblock ativo