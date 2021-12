Carro invade calçada e atinge ponto de ônibus em Salvador

Um carro de passeio em alta velocidade invadiu uma calçada e acabou atingindo um ponto de ônibus na tarde deste sábado, 29, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Por conta do acidente, três pessoas foram atropeladas, informa a Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador).

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, as vítimas, com identidade não divulgada, são uma mulher de 45 anos, o irmão dela, de 32, e uma criança de nove anos. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas e as encaminhou para o Hospital Geral do Estado (HGE). Todos receberam atendimento médico e foram liberados em seguida.

