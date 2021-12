Carro invade calçada, atropela dois e atinge loja na Ondina

Duas pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro de passeio que invadiu a calçada na avenida Oceânica, no bairro de Ondina, na noite desta sexta-feira, 30. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 18h, em frente ao Ondina Apart Hotel, onde o veículo modelo Land Rover ainda atingiu uma banca de revista.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foram encaminhadas para o local. Ainda não há informações sobre o acidente, bem como o que teria provocado o acidente. O trânsito na região está intenso, segundo o órgão municipal.

adblock ativo