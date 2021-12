Carro fica preso em canteiro da San Martín

Com a chuva deste sábado, 23, o tráfego de veículos ficou prejudicando em vários pontos da cidade, causando lentidão. Para escapar da longa fila de carros, um motirista tentou retornar pelo canteiro da avenida San Martín e ficou preso na estrutura, por volta das 13h.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as vias que estão com maior quantidade de água e consequente lentidão no trânsito são: Bonoco, avenida ACM, Vasco da Gama, Suburbana e alguns pontos da avenida Paralela.

