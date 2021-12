Carro e moto colidem na LIP na manhã desta segunda

Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na manhã desta segunda-feira, 11, na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP). De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos já foram removidos.

No local está uma viatura do órgão e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atende a vítima, que não teve seu estado de saúde divulgado. De acordo com informações iniciais, o fluxo segue intenso nas proximidades do Detran.

