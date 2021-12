Carro com seis pessoas cai de viaduto em Salvador

Três pessoas ficaram feridas após um Fiat Uno cair do viaduto dos Rodoviários, na região do Iguatemi, na altura da Madereira Brotas. O acidente ocorreu por volta das 22h10 desta quarta-feira, 17.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o carro capotou e caiu do viaduto. Dos seis passeiros do carro, três não conseguiam sair do carro. Apesar isso, eles estavam conscientes e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há mais informações sobre o estado das vítimas.

adblock ativo