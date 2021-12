Carro com quatro ocupantes capota na BR-101

Um carro ocupado por quatro pessoas capotou na tarde desta segunda-feira, 24, nas proximidades do acesso ao município de Itapebi, na BR-101.

O acidente foi causado após o motorista perder o controle do veículo, modelo Golf, durante uma curva. De acordo com o condutor Eduardo Pereira, de 22 anos, chovia muito no momento em que o carro derrapou e bateu uma das rodas no acostamento, causando o acidente.

Também estavam no carro os passageiros Diego Gomes dos Santos, de 23 anos, Ana Mari, de 24, e um adolescente, que não sofreram ferimentos graves. Eles seguiam em direção ao município de Gandu. As informações são do site Acorda Cidade.

