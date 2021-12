Carro colide em poste na avenida Dorival Caymmi

Um motorista colidiu o carro que dirigia contra um poste de iluminação pública por volta das 4h45 desta segunda-feira, 4. O acidente aconteceu na avenida Dorival Caymmi, na rotatória que dá acesso ao aeroporto de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vítima, que ainda não foi identificada, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Não há informações sobre a causa do acidente.

Ainda segundo o órgão, o tráfego ficou congestionado no momento, mas o veículo foi removido e não há mais registro de lentidão na localidade. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foi acionada para reparar o poste.

A Transalvador registrou desde as 7h da última sexta-feira, 1º, até a manhã de hoje, 29 acidentes com 24 pessoas feridas e uma morte.

Tweets by Transalvador1

adblock ativo