Carro colide em poste e trânsito é interditado em parte da Paralela

Um poste foi derrubado na avenida Paralela, na altura da antiga casa de show Bahia Café Hall, após um carro colidir no equipamento. O acidente ocorreu no final da noite desta terça-feira, 24, por volta das 23h, sentido aeroporto.

O poste está caído na via e interdita a faixa da direita, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Funcionários da Coelba estão no local na manhã desta quarta, 25, para consertar o equipamento.

A previsão é que o serviço seja regularizado nesta tarde. Por conta da derrubada do poste, parte do Imbuí e do Centro Administrativo da Bahia (CAB) ficaram sem energia durante a madrugada.

Um ferido

O acidente deixou o motorista do carro ferido. A identidade da vítima, que foi atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não foi informada pela Transalvador, assim como o estado de saúde dela.

Das 19h desta terça às 6h59h de hoje , segundo o órgão de trânsito, foram registrados três acidentes com três feridos na capital baiana.

Balanço de acidentes: 24h - Das 7h da terça-feira (24) até as 6h59 desta quarta-feira (25), foram registrados 10 acidentes com 7 feridos. 12h - Das 19h da terça-feira (24) até as 6h59 desta quarta-feira (25), foram registrados 3 acidentes com 3 feridos. — Transalvador (@Transalvador1) 25 de abril de 2018

Segundo acidente

Este é a segunda colisão que resulta em derrubada de poste em Salvador nos últimos três dias. Na última segunda, 23, um carro também colidiu em um equipamento, causando a interdição da rua Marquês de Monte Santo, via que liga o Largo da Mariquita a Amaralina, no Rio Vermelho.

Devido ao acidente, várias ruas do bairro ficaram sem energia. O fornecimento foi regularizado totalmente nesta terça.

adblock ativo