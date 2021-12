Carro colide em poste e espalha óleo na via; motorista fugiu

Um carro modelo Gol colidiu em um poste na manhã deste sábado, 14, por volta de 6h30, na avenida Luís Viana (Paralela).

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu na entrada do Bairro da Paz, sentido aeroporto.

Motoristas que passaram pelo local instantes após o choque registraram imagens do poste caído por cima do carro. Entretanto, de acordo com o órgão de trânsito, o motorista conseguiu fugir do local.

O poste já foi retirado do local, mas uma quantidade considerável de óleo se espalhou pela pista, alcançando as três faixas. Os motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção.

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) já foi acionada para limpar a via.

