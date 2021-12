Carro colide em fundo de ônibus em Itapuã

Um carro ficou destruído ao bater no fundo de um ônibus, por volta das 5h desta sexta-feira, 12, no bairro de Itapuã, em Salvador. O acidente aconteceu na orla, no sentido Lagoa do Abaeté, causando congestionamento no trânsito.

A batida foi tão violenta, que, por conta da colisão, o lado direito do carro entrou embaixo do ônibus. De acordo com as informações preliminares da Superintendência de Transporte e Trânsito (Transalvador), há registro de feridos.

O ônibus já foi retirado da orla, mas o veículo menor permanece no local para ser rebocado. Agentes do órgão estão na região para controlar o trânsito.

Capotamento

Um carro de passeio também capotou após se envolver em um acidente com mais dois veículos, por volta das 5h, na orla do bairro de Jardim Armação. Não houve feridos.

O trânsito no local ficou lento por conta dos carros parados no meio da pista. Os veículos já foram retirados da pista e o tráfego já voltou ao normal.

Colisão com moto

Ainda nesta manhã, uma moto colidiu com um carro, na avenida Manoel Silva Gomes, na Pituba. De acordo com a Transalvador, a colisão aconteceu por volta das 7h20, próximo ao Habib's.

Não há informações sobre feridos. Os agentes do órgão de trânsito já estão no local para liberar a pista.

