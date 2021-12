Carro colide com ônibus em via exclusiva e deixa um ferido

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus na manhã desta quarta-feira, 22, por volta de 6h30, deixou uma pessoa ferida na avenida Vasco da Gama.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motorista do carro trafegava na contramão pela via exclusiva para ônibus quando se chocou frontalmente com o veículo maior.

O motorista sofreu ferimentos e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Por conta do acidente, o trânsito segue lento na região.

