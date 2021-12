Carro colide com micro-ônibus e três pessoas ficam feridas

Uma colisão entre um carro de passeio e um micro-ônibus deixou três pessoas feridas na tarde deste domingo, 9, por volta de 14h, na avenida Afrânio Peixoto.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os dois veículos trafegavam na região de Santa Luzia do Lobato quando o carro modelo Monza se chocou na traseira do ônibus.

Três ocupantes do veículo menor sofreram ferimentos e foram atendidos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Até o momento não há informações se algum passageiro do micro-ônibus ficou ferido.

Nas últimas 24 horas, foram registrados seis acidentes, que deixaram oito pessoas feridas.

