Carro colide com caminhão e congestiona Estrada do Coco

Um carro de passeio colidiu com um caminhão na manhã desta terça-feira, 20, no Km 1 da Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e deixou o trânsito no local intenso.

Segundo a Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP), o acidente ocorrreu por volta das 8h. Os veículos foram retirados da pista para o acostamento. Ainda de acordo com o órgão, ninguém ficou ferido.

