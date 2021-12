Carro capota no viaduto Nelson Dahia e trânsito fica lento na região

Um acidente deixou o trânsito lento na saída da Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, sentido Centro, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 18. De acordo com motoristas que passaram pelo local, um veículo capotou no viaduto Nelson Dahia.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), a ocorrência deixou o tráfego intenso na região da LIP (Ligação Iguatemi-Paralela).

Não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o capotamento, entretanto, por meio de imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a pista molhada no local do acidente. Veja vídeo abaixo.

Conforme balanço da Transalvador, das 7h até por volta das 8h, foram registrados dois acidentes com duas vítimas não-fatais na capital. Das 19h de quarta-feira, 17, até as 6h59 de hoje, foi registrado um acidente com uma vítima não-fatal.

