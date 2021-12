Carro capota na BR-324 mas ocupantes saem ilesos

Um carro modelo Corsa se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira, 5, na no Km 612 da BR-324, próximo ao bairro de Valéria, sentido Salvador.

De acordo com informações do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Simões Filho, três pessoas, entre elas uma criança de 1 ano, estavam no veículo no momento do acidente, quando o motorista perdeu o controle e capotou.

Entretanto, apesar da aparente gravidade, ninguém saiu ferido. A criança, inclusive, estava presa corretamente ao bebê conforto, o que evitou que ela tivesse ferimentos graves.

