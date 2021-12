Carro capota na BR-324 e trânsito segue congestionado

Um carro modelo Mitsubishi L200 capotou no início da tarde deste sábado, 6, na BR-324, sentido Salvador-Feira de Santana.

Por conta do acidente, o trânsito segue congestionado na região do município de Amélia Rodrigues. De acordo com informações de motoristas que passaram pelo local, chovia no momento do capotamento, que aconteceu em uma curva antes da entrada do município e não deixou feridos.

