Carro capota na Bonocô depois colidir com outro veículo

Um carro capotou depois de colidir com outro veículo que, por sua vez, se chocou com um ônibus no Iguatemi, próximo ao quartel dos Bombeiros, na tarde desta quarta-feira, 11. O motorista do carro que capotou teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) depois de reclamar de dores na coluna cervical. Não houve mais vítimas.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não tem informações se o veículo permanece na via, mas os bombeiros chegaram no local pouco depois da batida.

