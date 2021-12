Carro capota na avenida Octávio Mangabeira

Dois acidentes aconteceram no começo da manhã deste sábado, 12, de acordo com a Transalvador. No primeiro, na Avenida Octávio Mangabeira, na altura do Habib's de Piatã, dois veículos colidiram e um deles capotou, não há informações de feridos ou vítimas.

O trânsito sentido Patamares está complicado, pois os carros continuam no local.

O segundo acidente ocorreu na Avenida Juracy Magalhães. Um carro bateu em um poste. Também não há informações de pessoas feridas. A avenida ficou engarrafada até a liberação da pista.

As circunstâncias dos dois acidentes ainda são desconhecidas.

