Carro capota na avenida Luís Eduardo Magalhães

O tráfego de veículos voltou a fluir na avenida Luís Eduardo Magalhães após um capotamento que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 28. O acidente aconteceu por volta das 7h10 quando o motorista perdeu o controle do veículo.

Por conta do acidente, o óleo do automóvel derramou na via. A Limpurb esteve no local e limpou o trecho, no sentido avenida Paralela. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o carro foi retirado da pista com a ajuda de guincho. Não houve feridos.

Limpurb finalizou limpeza na Av. Luís Eduardo, após atendimento a acidente. #Trânsito intenso, sem retenção. Foto: SSP - BA pic.twitter.com/Td1BmyzEUX — Transalvador (@Transalvador1) 28 de março de 2018

Pontos de lentidão

O órgão municipal também registrou lentidão no trânsito por causa do fluxo de veículos na avenida San Martin, sentido Largo do Retiro e na Calçada, para quem segue para o Comércio.

Motoristas também vão encontrar situação parecida na avenida Oscar Pontes, nas imediações da feira de São Joaquim, na Cidade Baixa de Salvador, e na rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho.

