Carro capota e trânsito fica lento na Estrada do Coco

Um carro de passeio capotou na manhã desta quinta-feira, 10, na entrada de Buraquinho, na Estrada do Coco (Região Metropolitana de Salvador). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros do veículo. O trânsito está lento para os motoristas que trafegam pela região.

Segundo o leitor Thiago Paraná, o acidente aconteceu por volta das 7h40 e, apesar do carro não estar na pista, atrapalhando a passagem de veículos, o trânsito está congestionado porque motoristas reduzem a velocidade para ver o acidente.

De acordo com Paraná, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local, mas ainda não se sabe quantas pessoas estavam no veículo.

Até o momento, a Secretaria de Trânsito Transporte e Ordem Pública de Lauro de Freitas (Settop) não tem maiores informações sobre o acidente.

adblock ativo