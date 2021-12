Carro capota e jovem morre em Ondina

Uma jovem morreu em um acidente nesta segunda-feira, 27, em Salvador. De acordo com agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a motorista do carro modelo Ágile, Mila Laís Galvão do Nascimento, de 18 anos, perdeu o controle do automóvel e capotou na Avenida Adhemar de Barros, em Ondina. A universitária não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

