Carro capota e deixa vítima na região da Lucaia

Uma pessoa ficou ferida na manhã desta segunda-feira, 17, após o carro em que estava capotar na região da Lucaia, em Salvador.

De acordo com as informações Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu próximo da antiga sede da Coca-Cola no sentido Shopping da Bahia, ao lado do canal que divide a pista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima, que não teve o nome revelado. O estado de saúde não foi divulgado.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do capotamento. Os agentes do órgão de trânsito já retiraram o veículo da via.

