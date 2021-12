Carro capota e deixa uma pessoa ferida na Octávio Mangabeira

Uma pessoa ficou ferida após o capotamento de um Volkswagen CrossFox , na manhã desta quinta-feira, 25, na avenida Octávio Mangabeira, próximo ao antigo Aeroclube, sentido Pituba. A vítima não teve o nome revelado.

Conforme informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo colidiu com outro veículo e, em seguida, capotou na via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local socorrendo a vítima. Não há informações sobre o estado de saúde.

Uma viatura da Polícia Militar (PM) está no local do acidente. Os agentes da Transalvador também estão na via para desobstruir a avenida.

